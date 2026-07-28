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Росія запустила новий фейк для залякування жителів Сум

Відео, згенероване штучним інтелектом, розповідає про те, що влада відмовляється ремонтувати пошкоджену інфраструктуру міста.

Росія запустила новий фейк для залякування жителів Сум
фейкові новини
Фото: prm.ua

Російські пропагандисти розпочали черговий етап інформаційної операції проти жителів Сум.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у TikTok ворог поширює нове дипфейк-відео з нібито жителем обласного центру, який показує відсутність води у крані. У ролику чоловік стверджує, що місцева влада відмовляється ремонтувати інфраструктуру, і просуває маніпуляцію про те, що місто нібито «готують до здачі росіянам».

Насправді це чергова фальсифікація, яку створили за допомогою штучного інтелекту, запевнив ЦПД. Ворог діє за звичною схемою: спочатку дипфейк масовано поширюють у TikTok через мережу ботів, після чого ролик підхоплюють російські Telegram-канали. Таким чином росіяни намагаються посіяти страх і зневіру серед сумчан і підірвати довіру до місцевої влади.

  • Центр протидії дезінформації нагадав, що у межах цієї ж операції російська пропаганда вже запускала ШІ-відео про «комунальний колапс», фальшивий ролик із «сумським чиновником», а також розсилала фейкові повідомлення про термінову евакуацію.
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