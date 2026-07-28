Росія запустила новий фейк для залякування жителів Сум

Російські пропагандисти розпочали черговий етап інформаційної операції проти жителів Сум.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у TikTok ворог поширює нове дипфейк-відео з нібито жителем обласного центру, який показує відсутність води у крані. У ролику чоловік стверджує, що місцева влада відмовляється ремонтувати інфраструктуру, і просуває маніпуляцію про те, що місто нібито «готують до здачі росіянам».
Насправді це чергова фальсифікація, яку створили за допомогою штучного інтелекту, запевнив ЦПД. Ворог діє за звичною схемою: спочатку дипфейк масовано поширюють у TikTok через мережу ботів, після чого ролик підхоплюють російські Telegram-канали. Таким чином росіяни намагаються посіяти страх і зневіру серед сумчан і підірвати довіру до місцевої влади.
- Центр протидії дезінформації нагадав, що у межах цієї ж операції російська пропаганда вже запускала ШІ-відео про «комунальний колапс», фальшивий ролик із «сумським чиновником», а також розсилала фейкові повідомлення про термінову евакуацію.