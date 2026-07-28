Росія запустила новий фейк для залякування жителів Сум

Російські пропагандисти розпочали черговий етап інформаційної операції проти жителів Сум.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у TikTok ворог поширює нове дипфейк-відео з нібито жителем обласного центру, який показує відсутність води у крані. У ролику чоловік стверджує, що місцева влада відмовляється ремонтувати інфраструктуру, і просуває маніпуляцію про те, що місто нібито «готують до здачі росіянам».

Насправді це чергова фальсифікація, яку створили за допомогою штучного інтелекту, запевнив ЦПД. Ворог діє за звичною схемою: спочатку дипфейк масовано поширюють у TikTok через мережу ботів, після чого ролик підхоплюють російські Telegram-канали. Таким чином росіяни намагаються посіяти страх і зневіру серед сумчан і підірвати довіру до місцевої влади.