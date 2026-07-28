ЄС планує запровадити санкції проти рекордної кількості компаній за допомогу Росії

ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій, у межах якого планує внести до чорного списку понад 1600 компаній, що допомагають Росії у війні проти України.

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляє, що загальний річний оборот цих підприємств перевищує 20 мільярдів доларів, а працюють на них понад 265 тисяч осіб.

Якщо всі країни ЄС одностайно затвердять ці заходи, кількість підсанкційних організацій зросте одразу на 50%. Таким чином Брюссель намагається посилити тиск на Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів.

Європейські лідери вважають, що зміцнення позицій України на фронті та сповільнення російської економіки створюють вдалий момент для відновлення мирних розмов.

Новий пакет готує Європейська служба зовнішньої діяльності. Вона зосередилася на конкретних компаніях, а не на цілих галузях чи товарах, намагаючись вдарити по ще не охоплених санкціями елементах російського військово-промислового комплексу. Втім, фахівці очікують, що цей крок матиме менший економічний ефект порівняно з попередніми обмеженнями проти нафтової і банківської сфер.

Європейським дипломатам нададуть нові пропозиції у найближчі тижні, аби столиці мали достатньо часу для вивчення документа. Остаточно затвердити пакет планують у жовтні на зустрічі міністрів закордонних справ. Водночас ЄС готує окремі обмеження через примусову депортацію українських дітей, які також можуть ухвалити восени.