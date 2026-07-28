На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСвіт

Turkish Airlines відновлює рейси до Білорусі після більше ніж чотирьох років перерви

Рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня. 

Turkish Airlines відновлює рейси до Білорусі після більше ніж чотирьох років перерви
Turkish Airlines
Фото: EPA/UPG

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines повертає рейси до Мінська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на національний аеропорт столиці Білорусі. 

"Національний аеропорт «Мінськ» вітає повернення турецького перевізника на білоруський авіаційний ринок і рекомендує пасажирам стежити за актуальним розкладом на офіційному сайті авіакомпанії", – йдеться у повідомленні.

Рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня. Turkish Airlines літатиме шість разів на тиждень у вівторок, четвер і суботу: чотири рейси будуть нічними, два – денними.

Раніше ЗМІ вже помітили квитки за маршрутом Стамбул – Мінськ у системі бронювання турецької авіакомпанії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies