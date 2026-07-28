Turkish Airlines відновлює рейси до Білорусі після більше ніж чотирьох років перерви

Рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня.

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Турецька авіакомпанія Turkish Airlines повертає рейси до Мінська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на національний аеропорт столиці Білорусі.

"Національний аеропорт «Мінськ» вітає повернення турецького перевізника на білоруський авіаційний ринок і рекомендує пасажирам стежити за актуальним розкладом на офіційному сайті авіакомпанії", – йдеться у повідомленні.

Рейси за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня. Turkish Airlines літатиме шість разів на тиждень у вівторок, четвер і суботу: чотири рейси будуть нічними, два – денними.

Раніше ЗМІ вже помітили квитки за маршрутом Стамбул – Мінськ у системі бронювання турецької авіакомпанії.