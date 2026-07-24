Чорногорія може скасувати безвіз для росіян та білорусів

Таке рішення пов'язано із зобов'язаннями країни перед вступом в ЄС.

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В Чорногорії вже найближчим часом можуть ухвалити рішення про запровадження візового режиму для росіян та білорусів. Цей крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян Росії та Білорусі вже з 1 жовтня.

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Відповідно до зобов'язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.

Надалі візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.

У затвердженій урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов'язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.

Одночасно Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників.