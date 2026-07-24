Чорногорія може скасувати безвіз для росіян та білорусів

В Чорногорії вже найближчим часом можуть ухвалити рішення про запровадження візового режиму для росіян та білорусів. Цей крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.
Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян Росії та Білорусі вже з 1 жовтня.
Відповідно до зобов'язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.
Надалі візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.
У затвердженій урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов'язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.
Одночасно Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників.
- Чорногорія закрила ще два переговорні розділи з Євросоюзом щодо конкурентної політики і митного союзу. Тепер у Чорногорії попередньо закриті вже 18 із 33 переговорних глав.Таким чином, країна залишається лідером у процесі розширення ЄС.