Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСвіт

Чорногорія може скасувати безвіз для росіян та білорусів

Таке рішення пов'язано із зобов'язаннями країни перед вступом в ЄС.

Чорногорія може скасувати безвіз для росіян та білорусів

В Чорногорії вже найближчим часом можуть ухвалити рішення про запровадження візового режиму для росіян та білорусів. Цей крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян Росії та Білорусі вже з 1 жовтня. 

Реклама

Відповідно до зобов'язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.

Надалі візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.

У затвердженій урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов'язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.

Одночасно Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників. 

  • Чорногорія закрила ще два переговорні розділи з Євросоюзом щодо конкурентної політики і митного союзу. Тепер у Чорногорії попередньо закриті вже 18 із 33 переговорних глав.Таким чином, країна залишається лідером у процесі розширення ЄС. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies