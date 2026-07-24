Іран перекинув командирів КВІР і зброю хуситам у Ємені

Іранські командири прибули для підготовки хуситів до використання нових ракетних систем і підтримки їхніх операцій.

Іран переправив військових командирів Корпусу вартових Ісламської революції, військових радників і обладнання для ракет і безпілотників до Ємену.

13 липня з Тегерана до Ємену вилетів літак компанії Mahan Air, на борту якого перебували від 10 до 21 представника КВІР, зокрема вище командування, передає Reuters із посиланням на джерела.

Літак прямував до контрольованого хуситами міста Сана, однак після удару по місцевому аеропорту приземлився у портовому місті Ходейда. Джерела агенції зазначають, що іранські командири прибули для підготовки хуситів до використання нових ракетних систем і підтримки їхніх операцій. Також на борту перевозили золото для фінансування діяльності угруповання, а ще - деталі для ракет і дронів.

Представники хуситів і МЗС Ірану заперечують факт перекидання військових. Іранська сторона заявила, що рейс лише повертав єменську делегацію, яка прилітала до Тегерана на похорон верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї.

Через кілька днів після прибуття іранських фахівців хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії й повідомили про атаку на два саудівські танкери. Події свідчать про фактичний край чотирирічного перемир'я між Ер-Ріядом та хуситами. Крім того, за даними джерел, Тегеран закликав хуситів бути готовими перекрити нафтовий маршрут у Червоному морі у разі американських ударів по іранській інфраструктурі.