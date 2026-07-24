У Румунії винищувач F-16 збив безпілотник (доповнено)

Сьогодні вранці, 24 липня, у Румунії винищувач F-16 збив безпілотник.
Про це повідомив у соцмережі Х румунський президент Нікушор Дан та написало видання Digi.
«Сьогодні вранці, близько 11:00, румунський пілот літака F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни. Район був безлюдним, тому пілот зміг стріляти без жодного ризику», - розповів він.
Наразі цей район досліджують, щоб з'ясувати всі деталі інциденту.
În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026
Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu…
Доповнення. Видання Digi посилається на дані Міноборони країни. Там кажуть, що інцидент стався поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.
За даними оборонного відомства, система радіолокаційного спостереження виявила у п'ятницю о 09:39 повітряну ціль, розташовану приблизно за 20 кілометрів на схід від Суліни, яка увійшла в національний повітряний простір і рухалася маршрутом Суліна - Бреїла - Фетешть - Бузеу.
У небо підняли для моніторингу ситуації два літаки Eurofighter Typhoon італійських ВПС, що дислокуються на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану, та два літаки F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази Фетешть, що знаходиться у складі бойової служби повітряної поліції.
Паралельно Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка попередила мешканців повітів Тулча та Бреїла. Міністерство оборони повідомило, що о 11:02 один з літаків F-16 румунських ВПС запустив ракету по безпілотнику, знищивши його над безлюдною місцевістю поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.
- Вчора у деяких регіонах Румунії оголошували повітряну тривогу.