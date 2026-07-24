У Румунії винищувач F-16 збив безпілотник (доповнено)

Сьогодні вранці, 24 липня, у Румунії винищувач F-16 збив безпілотник.

Про це повідомив у соцмережі Х румунський президент Нікушор Дан та написало видання Digi.

«Сьогодні вранці, близько 11:00, румунський пілот літака F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни. Район був безлюдним, тому пілот зміг стріляти без жодного ризику», - розповів він.

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Наразі цей район досліджують, щоб з'ясувати всі деталі інциденту.

În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026

Доповнення. Видання Digi посилається на дані Міноборони країни. Там кажуть, що інцидент стався поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.

За даними оборонного відомства, система радіолокаційного спостереження виявила у п'ятницю о 09:39 повітряну ціль, розташовану приблизно за 20 кілометрів на схід від Суліни, яка увійшла в національний повітряний простір і рухалася маршрутом Суліна - Бреїла - Фетешть - Бузеу.

У небо підняли для моніторингу ситуації два літаки Eurofighter Typhoon італійських ВПС, що дислокуються на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану, та два літаки F-16 румунських ВПС з 86-ї авіабази Фетешть, що знаходиться у складі бойової служби повітряної поліції.

Паралельно Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка попередила мешканців повітів Тулча та Бреїла. Міністерство оборони повідомило, що о 11:02 один з літаків F-16 румунських ВПС запустив ракету по безпілотнику, знищивши його над безлюдною місцевістю поблизу міста Падіна, повіт Бузеу.