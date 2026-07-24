Після журналістського розслідування із Японії втік викритий російський шпигун

Росіянин був ключовою фігурою у таємній операції з контрабанди високотехнологічних компонентів для озброєння.

Офіцер російської військової розвідки покинув Японію після того, як The NYT повідомила, що він використовував офіс авіакомпанії «Аерофлот» у Токіо для шпигунської діяльності.

Як пише The New York Times, про те, що російський шпигун, який був ключовою фігурою у таємній операції з контрабанди до Росії високотехнологічних компонентів для озброєння, втік із Японії, повідомив виданню співробітник української розвідки.

49-річний Максим Володимирович Фільченков працював під прикриттям у Японії як співробітник державної російської авіакомпанії «Аерофлот». Саме його діяльність стала центральною темою розслідування The New York Times про те, як Росія використовує слабке японське законодавство у сфері протидії шпигунству.

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Фото: The New York Times Російський шпигун Максим Фільченков

Присутність Фільченкова в Японії викликала занепокоєння України. Київ неодноразово попереджав, що попри японські експортні обмеження та санкції, високотехнологічні компоненти з Японії продовжують потрапляти до Росії. За оцінками Києва, 90% російських ракет і безпілотників містять японські комплектуючі.

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський сказав виданню, що він неодноразово звертав увагу японської влади на те, що технології цієї країни потрапляють на війну.

Фільченков є співробітником 20-го управління Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, секретного підрозділу військової розвідки. Його офіцери, працюючи під прикриттям дипломатів або бізнесменів, займаються закупівлею чи викраденням військових технологій і їхнім нелегальним переправленням до Росії.

Він уже раніше працював у Японії. Використовуючи своє прикриття, налагоджував контакти з логістичними компаніями, що перевозили товари з Японії до Росії, часто через треті країни. Таким чином він відігравав важливу роль у забезпеченні російської військової промисловості необхідними компонентами.

На прохання журналістів прокоментувати свою діяльність Фільченков не відповів. Також він відмовився зустрічатися з репортерами, які раніше цього року відвідали офіс «Аерофлоту».

Колишні співробітники спецслужб, знайомі з роботою російської розвідки, зазначають, що викритих агентів зазвичай повертають до Москви, де вони переходять на адміністративну роботу або займаються підготовкою нових розвідників. Тож, найімовірніше, кар'єра Фільченкова як нелегального агента завершилася. Водночас вони наголошують, що 20-те управління ГРУ й надалі залишається важливим елементом російських зусиль із незаконного отримання компонентів для озброєння.

Японський уряд прямо не коментував діяльність Фільченкова чи 20-го управління ГРУ, однак заявив, що розслідування The New York Times продемонструвало необхідність посилення боротьби з іноземним шпигунством. Високопосадовець японського уряду Мінору Кіхара заявив, що країна «повинна ще рішучіше реагувати на цю проблему».

Росія почала активно накопичувати японські технології ще напередодні повномасштабного вторгнення, розміщуючи великі замовлення в японських виробників приблизно у 2021 році.

На початку війни українські слідчі переважно знаходили у російській зброї компоненти китайського та іранського виробництва. Однак із переходом бойових дій до масштабного використання безпілотників вони дедалі частіше почали виявляти японські технології.

Японія нині працює над створенням власної розвідувальної служби, якої фактично не має з часів Другої світової війни. Водночас Токіо активно підтримує Україну у війні проти Росії, і, порушивши післявоєнну традицію, почала надавати Києву військову допомогу.