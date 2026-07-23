В Естонії розгорівся скандал через рекламу з натяком на «підсмажених» росіян

Попри хвилю критики і заклики до бойкоту Rannarootsi поки не планує видаляти допис із соцмереж.

Естонський м'ясопереробний виробник Rannarootsi Lihatööstus потрапив у скандал через рекламний пост у Facebook.

На зображенні двоє чоловіків з українськими прапорами на рукавах смажать м'ясо на тлі клубів диму, а допис супроводжує гасло про те, що правильний гриль робить гірку цибулю солодкою, передає ERR.

Фото: фейсбук-сторнка компанії реклама продукції Rannarootsi Lihatööstus

Реклама

Частина користувачів соцмереж побачила в публікації мову ненависті і натяк на війну Росії проти України. Найбільші суперечки викликало естонське слово sibul («цибуля»), яке у розмовній мові іноді використовують як зневажливе прізвисько російськомовних жителів Естонії.

Виконавчий директор компанії заявив, що реклама стосувалася лише інгредієнта продукції — карамелізованої цибулі. За його словами, про негативне значення цього слова він дізнався вже після публікації.

Директор фірми також пояснив, що густі хмари диму на задньому плані зображували сучасну новинну стрічку, де щодня можна побачити подібні кадри. У компанії запевнили, що не мали на меті образити будь-яку національність або провокувати конфлікт.

Водночас керівник підприємства визнав, що реклама не змогла правильно донести свій посил і аудиторія зрозуміла її хибно. Попри хвилю критики та заклики до бойкоту Rannarootsi поки не планує видаляти допис із соцмереж.