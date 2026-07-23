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Польща депортувала українця, який кинув рюкзак на колії і зупинив метро у Варшаві

Чоловіку заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони строком на 10 років. 

Польща депортувала українця, який кинув рюкзак на колії і зупинив метро у Варшаві
Ілюстративне фото
Фото: Beata Zawrzel/IMAGO

Польща депортувала до України 38-річного чоловіка, який кинув рюкзак на колії у метро в Варшаві, спричинивши перебої в русі.

Про це повідомив речник Надвіслянського відділу Прикордонної служби Польщі Пйотр Нємєц, передає Укрінформ

За його словами, українцю заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони строком на 10 років. Його також внесли до переліку небажаних осіб у Польщі. Наразі чоловіка вже доправили до кордону, і він повернувся на територію України. 

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Інцидент стався на станції метро «Центр» у Варшаві. За даними польських правоохоронців, 38-річний чоловік кинув рюкзак на колії і втік. Це призвело до евакуації людей з чотирьох станцій і перебоїв у русі поїздів першої лінії (M1).

Поліція затримала його менш ніж за годину поблизу вулиці Маршалковської у центрі Варшави. Обставини та мотиви його дій польські правоохоронні органи не уточнюють.

Раніше з Польщі екстрадували до України власника приватної сонячної електростанції, підозрюваного в незаконному отриманні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не була вироблена.

Також 1 липня до України екстрадували підозрюваного у збуті та контрабанді наркотиків

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