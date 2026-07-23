Єврокомісія оштрафувала Google на майже 900 мільйонів євро

Компанія зобов'язана виконати рішення протягом 60 днів, інакше їй загрожують періодичні штрафи у розмірі до 5% від її загального обороту в світі.

Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на майже 890 мільйонів євро за порушення Закону про цифрові ринки ЄС.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісї.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила два рішення, якими визнала недотримання компанією Google Закону про цифрові ринки (DMA) через надання переваги власним сервісам у своєму пошуковику та через встановлення обмежень для компаній щодо спрямування споживачів на альтернативні, часто дешевші, канали покупок у Google Play. У цьому зв'язку ЄК оштрафувала Google на 460 мільйонів євро та 430 мільйонів євро відповідно", - йдеться в повідомленні.

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Єврокомісія встановила, що Google надає преференційний режим власним сервісам, включаючи результати пошуку для здійснення покупок, готелів, транспорту та спорту, порівняно з послугами третіх сторін у пошуковику Google, тим самим порушуючи свої зобов'язання за DMA.

У відомстві додали, що Google відображає власні сервіси більш помітно в результатах пошуку, зокрема у верхній частині сторінки результатів пошуку або за допомогою покращених візуальних елементів та фільтрів, тоді як аналогічні сервіси третіх сторін не мають такої ж помітності.

Крім цього, згідно з DMA, розробники додатків, які розповсюджують свої додатки через Google Play, повинні мати можливість безкоштовно інформувати клієнтів про альтернативні, часто дешевші пропозиції, та спрямовувати їх на ці пропозиції для здійснення покупок, наприклад, на вебсайти або в альтернативні магазини додатків.

Єврокомісія встановила, що компанія не виконала це зобов'язання.

Google зобов'язана виконати рішення Єврокомісії протягом 60 днів, інакше їй загрожують періодичні штрафи у розмірі до 5% від її загального обороту у світі.

За останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів ЄС.

У 2017 році Європейська комісія оштрафувала пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін. Це начебто давало Google "несправедливу перевагу" над меншими європейськими конкурентами.