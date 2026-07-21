Євросоюз готує штраф для Google через порушення антимонопольного закону

Покарання стосується двох розслідувань, які Єврокомісія розпочала ще навесні 2024 року.

Єврокомісія планує оголосити про перший штраф для компанії Google у межах Закону про цифрові ринки (DMA).

Сума штрафу може сягнути близько одного мільярда євро, пише Euronews.

Офіційне рішення очікують вже цього четверга, а остаточний розмір стягнення визначить колегія єврокомісарів під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Штраф стосується двох розслідувань, які Єврокомісія розпочала ще навесні 2024 року через зловживання ринковою владою з боку технологічного гіганта.

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Перша справа стосується просування компанією власних сервісів у результатах пошуку. Друге розслідування пов'язане з тим, що Google заважав розробникам застосунків рекламувати альтернативні варіанти завантаження програм за межами магазину Google Play Store.

Новий закон DMA вимагає від усіх технологічних компаній в ЄС забезпечувати чесну конкуренцію і давати користувачам більше вибору. За порушення цих правил регулятор має право накладати штрафи розміром до 10% від загального річного обороту компанії.

Це рішення вже викликає занепокоєння через можливе загострення відносин між Брюсселем і Вашингтоном. Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше неодноразово критикувала європейське законодавство та звинувачувала ЄС у тиску на американські технологічні компанії.

Днями Єврокомісія також зобов'язала Google ділитися пошуковими даними з конкурентами з 2027 року та відкрити систему Android для сторонніх сервісів штучного інтелекту. У Google такі вимоги критикують і заявляють про ризики для конфіденційності і безпеки мільйонів європейських користувачів.

Цього місяця стало відомо, що Google програла багаторічну судову боротьбу за скасування антимонопольного штрафу ЄС в розмірі 4,1 млрд євро після того як найвищий суд ЄС постановив, що регулятори обґрунтовано покарали американську компанію за зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.

У 2024 році компанія програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро, накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.