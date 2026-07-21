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Євросоюз готує штраф для Google через порушення антимонопольного закону

Покарання стосується двох розслідувань, які Єврокомісія розпочала ще навесні 2024 року.

Євросоюз готує штраф для Google через порушення антимонопольного закону
Google
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія планує оголосити про перший штраф для компанії Google у межах Закону про цифрові ринки (DMA). 

Сума штрафу може сягнути близько одного мільярда євро, пише Euronews.

Офіційне рішення очікують вже цього четверга, а остаточний розмір стягнення визначить колегія єврокомісарів під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Штраф стосується двох розслідувань, які Єврокомісія розпочала ще навесні 2024 року через зловживання ринковою владою з боку технологічного гіганта.

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Перша справа стосується просування компанією власних сервісів у результатах пошуку. Друге розслідування пов'язане з тим, що Google заважав розробникам застосунків рекламувати альтернативні варіанти завантаження програм за межами магазину Google Play Store.

Новий закон DMA вимагає від усіх технологічних компаній в ЄС забезпечувати чесну конкуренцію і давати користувачам більше вибору. За порушення цих правил регулятор має право накладати штрафи розміром до 10% від загального річного обороту компанії.

Це рішення вже викликає занепокоєння через можливе загострення відносин між Брюсселем і Вашингтоном. Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше неодноразово критикувала європейське законодавство та звинувачувала ЄС у тиску на американські технологічні компанії.

Днями Єврокомісія також зобов'язала Google ділитися пошуковими даними з конкурентами з 2027 року та відкрити систему Android для сторонніх сервісів штучного інтелекту. У Google такі вимоги критикують і заявляють про ризики для конфіденційності і безпеки мільйонів європейських користувачів.

  • Цього місяця стало відомо, що Google програла багаторічну судову боротьбу за скасування антимонопольного штрафу ЄС в розмірі 4,1 млрд євро після того як найвищий суд ЄС постановив, що регулятори обґрунтовано покарали американську компанію за зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.
  • У 2024 році компанія програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро, накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.
  • У 2017 році Європейська комісія оштрафувала пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін. Це начебто давало Google "несправедливу перевагу" над меншими європейськими конкурентами.
  • Загалом за останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів ЄС. 
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