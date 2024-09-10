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Google програв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 2,7 мільярда доларів

Штраф наклали ще сім років тому. 

Google програв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на 2,7 мільярда доларів
Логотип компанії Google у США
Фото: EPA/UPG

Компанія Google програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро (2,7 мільярда доларів), накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.

Як пише Reuters, цей штраф є одним із трьох, накладених на компанію за різні антиконкурентні дії.

Судді заявили, що законодавство ЄС забороняє поведінку, яка перешкоджає "підтримці або зростанню конкуренції на ринку, на якому рівень конкуренції вже ослаблений саме через присутність одного або кількох підприємств, що домінують".

У 2017 році Європейська комісія оштрафувала пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін. Це начебто давало Google "несправедливу перевагу" над меншими європейськими конкурентами.

Суд нижчої інстанції у 2021 році ухвалив рішення на користь органу з питань конкуренції ЄС, що спонукало Google подати апеляцію до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі.

Проте там відзначили, що законодавство ЄС санкціонує не існування домінуючого становища, а його зловживання.За останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів ЄС. Він оскаржив два рішення, що стосуються його мобільної операційної системи Android і рекламної служби AdSense, і тепер очікує на вироки.

Компанія також бореться з іншими антимонопольними звинуваченнями ЄС, висунутими минулого року, які можуть змусити його продати частину свого прибуткового рекламного бізнесу після того, як регулятори звинуватили його у наданні переваги власним рекламним послугам.

  • У серпні суд у США визнав Google монополістом в онлайн-пошуку.
  • Крім цього, платформи Apple, Alphabet, Google і Meta стали об’єктами у розслідуванні щодо потенційних порушень Закону про цифрові ринки через зміни у законодавстві ЄС. Закон про цифрові ринки (DMA) забороняє технологічним гігантам віддавати перевагу своїм власним продуктам і послугам перед конкурентами на власних платформах.
  • У 2017 році Google був оштрафований за те, що він надавав перевагу власним результатам пошуку покупок перед конкурентними службами. Штраф став першим для компанії в серії антимонопольних розслідувань ЄС.
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