Костін: судові вироки отримали 128 російських військових, 676 ідентифіковані як підозрювані

128 російських військових на сьогодні отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. Ще 676 ідентифіковані правоохоронцями як підозрювані. Такі дані під час дискусійної панелі “Нової країни” озвучив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Україна це робить першою робить у світі. Під час гарячої фази війни ми не тільки документуємо, ми розслідуємо, передаємо в суди і засуджуємо. Це дуже важливо», — наголосив Андрій Костін.

Водночас, за його словами, величезна кількість потерпілих в Україні змусила змінити орієнтир у роботі правоохоронців.

«Традиція української правоохоронної системи мала репресивний набір. Головна мета — знайти правопорушника, довести його вину, отримати вирок, відправити в місця позбавлення волі. У той час як інтереси потерпілого в багатьох випадках були десь осторонь. Ситуація, в якій ми опинилися — сотні тисяч потерпілих, робота з ними призвела до висновку, що нам треба повністю переорієнтувати центр наших зусиль. Тому що ми працюємо як правоохоронна система в інтересах потерпілих. Це складний процес зміни не тільки традицій, але й філософії та мислення багатьох правоохоронців. Ми на цьому шляху спільно з громадянським суспільством», — відзначив генпрокурор.

Правоохоронці, за його словами, заочним розглядом справ намагаються підтримати віру потерпілих у справедливість.

«Іноді мене питають наші партнери: навіщо ви передаєте справи в режимі in absentia (кримінальну справу слухають у суді за відсутності підсудного, результатом стає заочне рішення суду, оформлене відповідним актом. — Ред.)? Ви можете дочекатися. Але ми не можемо й не будемо чекати, якщо ідентифікували правопорушників і потерпілі знають — це саме ті люди, які щодо них вчиняли злочин.

Ми не можемо чекати. Чому? Тому що навіть вирок суду в режимі in absentia — це дуже великий результат для багатьох постраждалих. Я знаю, що багато наших неурядових організацій спостерігають за цими судовими процесами. Вони спілкуються з нашими потерпілими, з нашими прокурорами-слідчими. Саме тому ми і намагаємося вже зараз передавати справи в суди й отримувати вироки. Це є тією підтримкою, навіть моральною, для багатьох людей. Це відновлення справедливості й гідності», — вважає Андрій Костін.

Також він зазначив, що до розслідування воєнних злочинів в Україні активно залучають іноземні країни.

“Сьогодні ми взаємодіємо вже з більш як 27 країнами світу, які або розпочали власні розслідування, або збирають докази вчинення росіянами злочинів”, - розповів генпрокурор.