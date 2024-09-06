CNN: кількість страт росіянами українських військових, які здалися в полон, зросла

Під час боїв наприкінці серпня біля Покровська російські війська стратили трьох українських бійців, які здалися у полон.

Про це пише CNN.

У виданні зазначають, що це "є частиною схеми очевидних страт, темпи яких цього року зросли".

Українська розвідка надала виданню перелік із 15 таких випадків, починаючи із з листопада. Більшість із них має відео- та аудіопідтвердження, отримані за допомогою безпілотників.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що зараз прокуратура розслідує 28 таких інцидентів із 62-ма загиблими українськими військовослужбовцями.

Українські прокурори вважають ці вбивства військовими злочинами та частиною організованої політики Кремля.

"Якщо військовополонені здаються, якщо вони показують, що вони здаються, якщо вони без зброї в руках, то розстріл без належного судження є військовим злочином", – прокоментував Костін.

Він додав, що такі злочини скоєні в різних областях України різними підрозділами. Тому можна стверджувати, що така політика Кремля може бути кваліфікована як злочини проти людяності.

Український співрозмовник видання, який і розповів про виадок із Покровська, також додав, що їхньому підрозділу відомо про численні подібні випадки на передовій.

Проте відомо про інші схожі події. Зокрема, у Торецьку так стратили трьох українських військовослужбовців, які вийшли із підвалу, щоб здатися. Прокуратура Донецької області повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом «порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством».

Також у Запорізькій області у травні цього року поблизу села Роботине російські війська наказали трьом українським солдатам лягти обличчям донизу після захоплення бліндажа. Українська розвідка передала CNN аудіозаписи перехоплених наказів російського командира, відомого як «Турк», своєму підлеглому на полі «Малому» вбити полонених.

Росіяни розстріляли українців, коли ті вийшли з окопу й лежали обличчям вниз.

Кілька російських військовослужбовців постали перед судом за звинуваченнями у таких вбивствах, у тому числі один на півдні України в Запорізькій області. Зокрема, за даними українських прокурорів, такий злочин скоїв росіянин, який був звільненим від відбування покарання за крадіжки в листопаді для проходження служби в 127-й мотострілецькій дивізії ЗС РФ. Тоді прокуратура оприлюднила кадри з безпілотника, які підтверджували факт розстрілу солдатом РФ українського військового, коли той вийшов з піднятими руками із окопу біля Приютного, а потім став на коліна.

За даними видання, деякі із страт українських солдатів є предметом експертизи ООН. Слідче джерело в ООН повідомило CNN, що деякі з очевидних страт українських солдатів були предметом їхньої перевірки. «Їх багато. Є закономірність. Вона передбачає щонайменше схвалення або наказ не давати пощади», – сказало джерело, маючи на увазі практику убивати полонених.

Тим часом Україна наполягає на тому, що систематичність страт українських військових на полі бою є геноцидом.