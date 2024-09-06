Нацгвардійці на Покровському напрямку "затрофеїли" воржий танк Т-72

Бійці 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг"на Покровському напрямку під ворожим обстрілом і серед боїв затрофеїли російський танк Т-72.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Він зазначив, що поблизу місця, де знаходився танк противника, гвардійці дочекалися моменту, коли екіпаж покине бронетехніку, після чого "вилучили" танк і повернулися до своїх позицій.

Надалі техніка працюватиме в інтересах підрозділу.

Нещодавно українські десантники затрофеїли новітній російський танк "Прорив" в Курській області.