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На Херсонщині окупанти поцілили у освітній та медичні заклади

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

На Херсонщині окупанти поцілили у освітній та медичні заклади
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби російські війська атакували 13 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Комишани, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Тягинка, Михайлівка, Золота Балка, Бургунка, Раківка та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в освітній та медичні заклади, адмінбудівлю, торгівельно-розважальний центр. Постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі. 

Лиша за один десь троє жителів Херсонщини постраждали унаслідок скидання вибухівки із ворожих дронів. 

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