Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

На Покровському напрямку відбулось 42 боєзіткнення, на Курахівському - ще 28.

Станом на 22:00 5 вересня відбулось 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України 58 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 572 дрони-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На цей час 14 бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 13 боїв біля Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. Наразі продовжується одна атака противника.

На Торецькому напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Неліпівки. Вісім зіткнень завершено, сім – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 37 наступальних дій, п’ять - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 332 окупантів, з них 144 - безповоротно. Також знищено танк, бойову броньовану машину «Тигр», БМ-21 «Град», один БпЛА, три автомобілі та дев’ять одиниць мототехніки. До того ж, пошкоджено чотири танки, один міномет та десять одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Українські захисники зупинили 24 атаки, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. Чотири боєзіткнення завершено, два - досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, тричі штурмуючи позиції наших військ.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 15 бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.