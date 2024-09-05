Жінки втекли з країни та оголошені у розшук.

Правоохоронці підозрюють двох мешканок Харківщини у колабораціонізмі

Поліцейські підозрюють двох мешканок Куп’янського району Харківської області у колабораціонізмі - жінки заперечували збройну агресію РФ проти України та підтримували дії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

36-річна ексвчителька початкових класів закликала мешканців Дворічної переходити на бік Росії. Також вона запевняла, що “прійдьот рускій мір, будєт хорошо… скоро тут будєт Росія…лучше бить в Росіі чєм в Украінє”.

Інша жінка, 47-річна продавчиня у селищі Великий Бурлук, публічно заявляла, що “Росія прийшла, України більше не буде… треба влаштовуватися на роботу на руських… Росія буде тут командувати”.

Оскільки жінки втекли з країни, їм заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та оголосили їх у розшук.

Підозрюваним загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.