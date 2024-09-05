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МЗС: Україна занепокоєна інформацією, що МВФ хоче відновити співпрацю з Росією

Також Фонд начебто хоче направити місію до Москви.

МЗС: Україна занепокоєна інформацією, що МВФ хоче відновити співпрацю з Росією
МВФ
Фото: premiumtimesng.com

Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.

Про це заявило українське Міністерство закордонних справ.

У відомстві наголосили, що для "головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу".

МЗС закликало Фонд не відновлювати жодної співпраці з Росією та "залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН". 

"Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - йдеться  заяві міністерства.

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