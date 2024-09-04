АРМА шукає управителів для земельних ділянок ексрегіоналів Медведчука і Козака

Раніше Печерський суд Києва передав земельні ділянки в управління Нацагентству.

земельна ділянка на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с. Осокорки) у Дарницькому районі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає оцінювача та управителя для 53,1 га земельних ділянок у Києві, пов'язаних із Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"АРМА оголосило конкурси на пошук оцінювача та управителя 53,1 га землі у Києві, якими через довірених осіб володіли афілійовані брати-екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак. Ухвалою Печерського районного суду ці активи були передані в управління Нацагентству", — ідеться у повідомленні.

Земельні ділянки розташовані у Дарницькому районі столиці. Частина території забудована дачними будинками, значна частина має вихід до річки Дніпро.

Ухвалою Печерського районного суду на ці активи накладено арешт із забороною права відчуження, розпорядження та користування. АРМА передано в управління корпоративні права кількох підприємств та земельні ділянки.

Прийом документів від потенційних оцінювачів триває до 15:00 17 вересня 2024 року, від потенційних управителів - до 15:00 3 жовтня 2024 року.

Раніше АРМА внесло запит до Офісу Генерального прокурора України про початок процесу отримання легалізації рішення українського суду в юрисдикції Хорватії щодо яхти Віктора Медведчука "Royal Romance".