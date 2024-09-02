АРМА готове оголосити новий конкурс на реалізацію яхти Медведчука "Royal Romance"

АРМА внесло запит до Офісу Генпрокурора про початок процесу отримання легалізації рішення українського суду в юрисдикції Хорватії.

Сьогодні, 2 вересня, АРМА внесло запит до Офісу Генерального прокурора України про початок процесу отримання легалізації рішення українського суду в рисдикції Хорватії щодо яхти Віктора Медведчука "Royal Romance".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Розраховуємо на системну та активну роботу ОГП в рамках надання міжнародно-правової допомоги.Висловлюємо вдячність нашим партнерам в ЄС за включення віктора медведчука в 14-й Санкційний пакет та додаткове рішення щодо блокування усіх активів медведчука, що унеможливлює їх повернення до зрадника-колаборанта", – написала вона у телеграмі.

Вона висловила сподівання, що хорватська сторона, "з якими пів року щодня мали активну роботу" щодо виконання рішень судів про реалізацію Нацагентством яхти Медведчука, дотримуючись міжнародних правил та законодавства, не затягуючи, "приймуть справедливі рішення".

За наслідками порушеного кримінального провадження проти Віктора Медведчука, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за різними статтями Кримінального кодексу України з аргументаціями щодо приналежності та вартості судна, та відповідного клопотання до суду, 26.08.2024 року винесено Ухвалу щодо:

Арешту на судно Royal Romance 2015 року випуску, яка перебуває в Республіці Хорватія

Передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованої яхти для її реалізації.

АРМА, будучи Тимчасовим судновласником яхти, встановивши національність судна за державою Україна, Свідоцтвом про тимчасове право плавання під Державним Прапором України N000053 від 30.04.2024 року, готове оголосити новий конкурс на реалізацію яхти.

"Світові Аукціонні будинки з нетерпінням очікують цього оголошення, щоб прийняти участь у конкурсі", – написала Дума.