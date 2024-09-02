АРМА готове оголосити новий конкурс на реалізацію яхти Медведчука "Royal Romance"

Сьогодні, 2 вересня, АРМА внесло запит до Офісу Генерального прокурора України про початок процесу отримання легалізації рішення українського суду в рисдикції Хорватії щодо яхти Віктора Медведчука "Royal Romance".
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
"Розраховуємо на системну та активну роботу ОГП в рамках надання міжнародно-правової допомоги.Висловлюємо вдячність нашим партнерам в ЄС за включення віктора медведчука в 14-й Санкційний пакет та додаткове рішення щодо блокування усіх активів медведчука, що унеможливлює їх повернення до зрадника-колаборанта", – написала вона у телеграмі.
Вона висловила сподівання, що хорватська сторона, "з якими пів року щодня мали активну роботу" щодо виконання рішень судів про реалізацію Нацагентством яхти Медведчука, дотримуючись міжнародних правил та законодавства, не затягуючи, "приймуть справедливі рішення".
За наслідками порушеного кримінального провадження проти Віктора Медведчука, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за різними статтями Кримінального кодексу України з аргументаціями щодо приналежності та вартості судна, та відповідного клопотання до суду, 26.08.2024 року винесено Ухвалу щодо:
- Арешту на судно Royal Romance 2015 року випуску, яка перебуває в Республіці Хорватія
- Передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованої яхти для її реалізації.
АРМА, будучи Тимчасовим судновласником яхти, встановивши національність судна за державою Україна, Свідоцтвом про тимчасове право плавання під Державним Прапором України N000053 від 30.04.2024 року, готове оголосити новий конкурс на реалізацію яхти.
"Світові Аукціонні будинки з нетерпінням очікують цього оголошення, щоб прийняти участь у конкурсі", – написала Дума.
- У липні Офіс генпрокурора заявив, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом.
- Хорватська поліція арештувала яхту в порту міста Рієка у березні 2022 року. Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт у світі і використовується виключно для потреб власника та його гостей. Витрати на її утримання та подорожі оцінюють у 15-20 мільйонів доларів на рік.
- Суд наклав арешт на яхту ще у 2021 році. Зокрема, слідчі СБУ задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі мова йде про заходження в порти окупованого РФ Криму. У січні цього року окружний суд м. Спліт у Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Віктора Медведчука Royal Romance.
- У лютому Кабінет міністрів України погодив продаж яхти. А в квітні в АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука - переможцем став аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів, який спеціалізується на реалізації елітного морського транспорту.
- Навесні аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів відмоився продовжувати переговори щодо підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance.
- Згодом у АРМА поскаржилися, що Віктор Медведчук та його адвокати намагаються тиснути на світові аукціонні будинки у питанні реалізації яхти Royal Romance.