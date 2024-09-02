АРМА передасть майже 150 картин Медведчука національному музею

136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі.

АРМА передасть майже 148 картин Віктора Медведчука національному музею, а ті, що не становлять значної культурної цінності, продадуть.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Сьогодні АРМА отримало висновки експертів щодо арештованих картин (в рамках однієї ухвали суду), що належали державному зраднику віктору медведчуку", – зазначила вона.

Із 284 арештованих картин:

148 картин будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців.

136 картин, які не мають значної культурної цінності, будуть реалізовані через Прозорро.Продажі. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Раніше Нацагентство не мало законодавчого механізму, який би дозволяв передавати арештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. Завдяки ініціативі голови Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасії Радіної, цей законодавчий механізм може бути створено вже цього тижня.

Йдеться про законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами.

Таким чином, арештовані твори мистецтва будуть максимально ефективно використані в інтересах держави: цінні експонати буде збережено для майбутніх поколінь, а кошти від продажу картин, які не мають ознак культурної спадщини спрямують на потреби Сил Оборони України.