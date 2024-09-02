Росіяни проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини, — спротив

Російські окупанти з 1 вересня почали проводити рейди на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Мова йде про 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра, яку ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.
"З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках нібито "нелегалів", а по факту місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні спротиву.
- З 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.