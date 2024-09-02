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Росіяни проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини, — спротив

З 1 вересня всі, хто перебуватиме в зоні без перепустки у 15-кілометровій зоні відчуження, буде арештований.

Росіяни проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти з 1 вересня почали проводити рейди на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова йде про 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра, яку ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.

"З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках нібито "нелегалів", а по факту місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні спротиву.

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