Росіяни проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини, — спротив

З 1 вересня всі, хто перебуватиме в зоні без перепустки у 15-кілометровій зоні відчуження, буде арештований.

Російські окупанти з 1 вересня почали проводити рейди на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мова йде про 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра, яку ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.

"З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках нібито "нелегалів", а по факту місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні спротиву.