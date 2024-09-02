Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який передбачає можливість передачу Україні ЗРК Patriot

Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Його направили до парламенту для голосування.

Про це пише Reuters.

Румунський уряд схвалив проєкт закону про наземну протиповітряну оборону, який дозволяє передати Україні ЗРК Patriot. Наразі уряд направив законопроєкт до парламенту для остаточного голосування.

"Після ухвалення закону парламентом уряд зможе ухвалити рішення, яке зробить акт дарування операційним. Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони країни коштом бюджету, виділеного Міністерству національної оборони", – оголосив прессекретар уряду Румунії Міхай Константін.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

Міноборони Румунії зазначає, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками НАТО.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Перша партія була доставлена в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, з яких дві працюють.