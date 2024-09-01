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В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Раїсі

Причиною назвали складні погодні умови.

В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Раїсі
Ебрагім Раїсі

В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Ебрагімом Раїсі, передає Reuters.

У документі йдеться, що катастрофу вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, викликав густий туман.

"Основною причиною катастрофи вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - зазначено у звіті.

У результаті вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та інші високопосадовці, врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових, опублікованому у травні цього року, говорилося, що під час розслідування не виявили жодних доказів злочину чи нападу.

  • Про авіатрощу стало відомо 19 травня
  • Спершу повідомлялося, зо зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Раїсі.
  • Згодом рятувальники знайшли гелікоптер у північно-західному регіоні Ірану. Всі пасажири повітряного судна загинули.
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