В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Раїсі

В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Ебрагімом Раїсі, передає Reuters.

У документі йдеться, що катастрофу вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, викликав густий туман.

"Основною причиною катастрофи вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - зазначено у звіті.

У результаті вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та інші високопосадовці, врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових, опублікованому у травні цього року, говорилося, що під час розслідування не виявили жодних доказів злочину чи нападу.