В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Раїсі

В Ірані оприлюднили фінальний звіт про авіакатастрофу з президентом Ебрагімом Раїсі, передає Reuters.
У документі йдеться, що катастрофу вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, викликав густий туман.
"Основною причиною катастрофи вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - зазначено у звіті.
У результаті вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та інші високопосадовці, врізався в гору.
У попередньому звіті іранських військових, опублікованому у травні цього року, говорилося, що під час розслідування не виявили жодних доказів злочину чи нападу.
- Про авіатрощу стало відомо 19 травня.
- Спершу повідомлялося, зо зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Раїсі.
- Згодом рятувальники знайшли гелікоптер у північно-західному регіоні Ірану. Всі пасажири повітряного судна загинули.