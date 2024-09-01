В Азербайджані відбуваються дострокові парламентські вибори

Опозиційні партії заявляють про численні порушення.

В Азербайджані відбуваються парламентські вибори, перші після того, як країна повернула під контроль територію Нагірного Карабаху. Більшість вірменських жителів регіону – понад 100 тисяч людей – залишили цю територію.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вибори відбуваються достроково. Очікується впевнена перемога партії президента Ільгама Алієва "Новий Азербайджан" та її союзників.

Опозиційний "Народний фронт" Азербайджану вибори бойкотує, заявивши, що вони не відбудуться вільно та чесно. Ще одній опозиційній партії "Мусават" удалося зареєструвати 25 своїх кандидатів. Усього обирається 125 депутатів.

Спостерігачі від опозиції заявляють, що зафіксували імовірні "каруселі" та вкидання бюлетенів на дільницях. Влада відкидає повідомлення про порушення.

За виборами спостерігають, зокрема, представники ОБСЄ. Проте вперше на вибори не запросили спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи.