​Столтенберг про операцію в Курській області РФ: право України на захист не закінчується на кордоні

Наступ українських військ у Курській області Росії є законним і є частиною права України на самооборону.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг німецькому тижневику Welt am Sonntag у своїй першій реакції на просування українських військ на територію Росії, передає "Голос Америки".

"Україна має право захищатися. І згідно з міжнародним правом це право не закінчується на кордоні", – сказав Столтенберг виданню, додавши, що НАТО не було поінформовано про плани України заздалегідь і не відігравало в них жодної ролі.

Столтенберг зазначив, що Україна ризикує просуванням на територію Росії, але все залежить від того, як Київ проводитиме військову кампанію.

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим нападам Росії з-за кордону", - сказав він.

"Як і всі військові операції, ця пов’язана з ризиками. Але це рішення України, як захищатися", - додав генсек НАТО.

Операція на Курщині