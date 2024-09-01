​Столтенберг про операцію в Курській області РФ: право України на захист не закінчується на кордоні

Наступ українських військ у Курській області Росії є законним і є частиною права України на самооборону.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг німецькому тижневику Welt am Sonntag у своїй першій реакції на просування українських військ на територію Росії, передає "Голос Америки".
"Україна має право захищатися. І згідно з міжнародним правом це право не закінчується на кордоні", – сказав Столтенберг виданню, додавши, що НАТО не було поінформовано про плани України заздалегідь і не відігравало в них жодної ролі.
Столтенберг зазначив, що Україна ризикує просуванням на територію Росії, але все залежить від того, як Київ проводитиме військову кампанію.
"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим нападам Росії з-за кордону", - сказав він.
"Як і всі військові операції, ця пов’язана з ризиками. Але це рішення України, як захищатися", - додав генсек НАТО.
Операція на Курщині
- 6 серпня Київ розпочав вторгнення в Курську область, у той час як російські війська продовжують наступ на стратегічний центр Покровськ на сході України.
- Вторгнення обговорювалося на засіданні Ради НАТО-Україна в середу. Засідання було скликано Києвом на тлі найбільшої хвилі російських повітряних атак. Росія назвала Курську операцію "великою провокацією" і заявила, що відповість на неї.
- Деякі військові стратеги та солдати поставили під сумнів Курську операцію, стверджуючи, що головнокомандувач Олександр Сирський направляє дорогоцінні резерви живої сили та техніки на новий фронт, у той час як Росія користується послабленими оборонними лініями України на східному фронті, щоб просуватися вперед. Росія вивела кілька тисяч військ з України у відповідь на вторгнення, але посилила напади на свою головну ціль ‒ Покровськ, критично важливий логістичний центр для українських операцій на Донеччині.
- Інші схвалили цей крок, сказавши, що Україні потрібно “розіграти джокера”, щоб змінити імпульс війни. Так, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі вважає, що Україна не могла дозволити собі просто намагатися виграти час, кидаючи більше людей на лінії оборони.
- Раніше деякі західні ЗМІ почали стверджувати, що Курська операція не призвела до очікуваного сповільнення просування окупантів на Донбасі, адже російська армія вирішила не перекидати сили з цього напрямку на захист своєї території.
- Видання The Wall Street Journal писало, що операція у Курській області стала несподіванкою не лише для росіян, але й українських військових.