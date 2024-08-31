Єрмак у Вашингтоні говорив про зміцнення української ППО та захист енергосистеми

Українські посадовці зустрілися із радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Під час перебування у Вашингтоні української делегації керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Як повідомили у Офісі президента, очолила делегацію віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. З українського боку участь взяли також міністр оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Делегацію США очолив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії – радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції – зовнішньополітичний радник Президента Еммануель Бонн.

Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.

Як наголосив Єрмак, для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження."Зараз настав особливий момент, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент" – наголосив очільник ОП.

Він зазначив, що радники здолали довгий шлях заради зустрічі, і подякував за спільну роботу.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.

Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави.

Також докладно обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

Українська делегація у Вашингтоні вже провела першу зустріч із американським міністром оборони Ллойдом Остіном.

Крім того, сторони узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів.Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Керівник Офісу Президента розповів про тематичні конференції, які мають відбутися найближчим часом.