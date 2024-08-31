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Євробачення-2025 прийматиме Базель

Пісенний конкурс вперше пройде у німецькомовній частині Швейцарії.

Євробачення-2025 прийматиме Базель
Фото: Euronews

Організаційний комітет пісенного конкурсу Євробачення-2025 обрав місто-господаря - за Кришталевий мікрофон наступного року європейські країни змагатимуться у Базелі.

Як пише The Guardian, через 69 років одна з найвідоміших музичних подій Старого світу повернеться додому: саме у Швейцарії відбувся перший конкурс у 1956 році. Щоправда вперше Євробачення прийматиме німецькомовна частина країни - раніше господарями були італомовний Лугано та франкомовна Лозанна.

У Європейській мовній спілці говорять, що керувалися понад 100 критеріями для визначення оптимального місця проведення конкурсу. Базелю вдалося випередити заявки від Берна, Цюриха та Женеви. 

Півфінали та фінал Євробачення-2025 відбудуться на Санкт-Якобсхалле-арені, яка здатна вмістити 12400 глядачів.

Консервативні політичні сили у Швейцарії намагають зірвати конкурс, ініціюючи референдуми про відмову від фінансування події. Проте шанси на те, що ці політичні процеси якось вплинуть на проведення Євробачення, залишаються незначними.

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