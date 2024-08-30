Ймовірно, статті вбитого журналіста вплинули на те, що політик не був переобраний на свою посаду.

Колишнього політика з американсокго штату Невада визнали винним у вбивстві журналіста, який писав критичні статті про час його перебування на посаді, передає “Бі-Бі-Сі”.

47-річний Роберт Теллес перебував у в'язниці без права внесення застави з 2022 року за вбивство ножем журналіста-розслідувача видання Las Vegas Review-Journal Джеффа Германа.

Під час судового розгляду прокурори представили присяжним зразки ДНК, знайдені під нігтями Германа, які, за їхніми словами, належали Теллесу, який не визнав себе винним.

Журі з 12 присяжних одноголосно засудили Теллеса до довічного ув'язнення.

Він має право на умовно-дострокове звільнення після 20-річного ув'язнення.

Теллес був обраний державним адміністратором в окрузі Кларк у 2018 році.

У вересні 2022 року 69-річного Германа знайшли після того, як він отримав сім ударів ножем у шию та тулуб біля свого будинку в Неваді.

Прокурори звинуватили Теллеса у вбивстві Германа через невтішні статті, які журналіст написав про його поведінку як обраної посадової особи.

В одній із статей йшлося, що Теллес мав «неналежні» стосунки з одним із співробітників, а кілька інших стверджували, що Теллес неприязно себе поводив в своєму офісі в Лас-Вегасі.

Теллес, демократ, програв первинні вибори на другий термін як державний адміністратор у 2022 році після того, як статті Германа були опубліковані в Las Vegas Review-Journal перед виборами.

На відеозаписах, які виявила поліція та показала присяжним, видно, що нападник був у великому солом’яному капелюсі та кросівках біля дому журналіста.

Пізніше поліція знайшла залишки подібних предметів у будинку Теллеса, хоча вони були розрізані.

Прокуратура стверджувала, що саме Теллес з'явився на відео служби безпеки, стверджуючи, що він сховався в кущах біля будинку Германа, а потім намагався позбутися доказів.

Адвокати Теллеса стверджували, що подрібнені докази були підкинуті в будинок експолітика в рамках спроби підставити їх клієнта. Вони заперечували, що статті Германа були «мотивом для вбивства».

Але прокурори поділилися зразками ДНК, хронологією та відео позашляховика Теллеса, який їхав вулицями біля будинку Германа безпосередньо перед його вбивством. Водій автомобіля одягнений у одяг, схожий на той, який одягнений на людину, яку видно на кадрах.

Ветеран журналістики Джефф Герман понад чотири десятиліття висвітлював події у місті та корупцію.