Reuters: Гарріс збільшує перевагу над Трампом

Рейтинг Камали Гарріс зріс ще на 4%.

Кандидатка на пост президента США, демократка Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа співвідношенням 45% до 41%.

Про це пише Reuters.

Від першого опитування, як проводили наприкінці липня, перевага Гарріс зросла на 4 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців. Нове опитування, яке проводилося протягом восьми днів, показало, що Харріс отримує підтримку серед жінок і латиноамериканців.

Демократка випередила Трампа з 49% до 36%, тобто на 13 процентних пунктів, як серед жінок, так і серед іспаномовних виборців.

Трамп як і в липні лідирував серед білих виборців і чоловіків, хоча його стали менше підтримувати виборці без вищої освіти: рейтинг "відкотився" на 7 пунктів.

81-річний президент Джо Байден згорнув свою передвиборчу кампанію 21 липня і відтоді Гарріс здобула перевагу над Трампом як у національних опитуваннях, так і в опитуваннях у критичних штатах.

У семи штатах: Вісконсіні, Пенсільванії, Джорджії, Арізоні, Північній Кароліні, Мічигані та Неваді – Трамп мав від 45% до 43% перевагу над Гарріс.

Окреме опитування Bloomberg News/Morning Consult, опубліковане пізніше, показало, що Гарріс або лідирує, або зрівнюється з Трампом у кожному з цих штатів.

Згідно із дослідженням, Гарріс випереджає Трампа на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах і випереджає на 1 пункт серед вірогідних виборців.

У березні опитування показували, що 61% респондентів, які мали намір проголосувати за Байдена, робили це головним чином, щоб зупинити Трампа. Тепер же 52% прихильників Гарріс проголосували за її підтримку як кандидата, а не проти Трампа.

Але 64% виборців Трампа заявили теж, що їхній вибір був більше вмотивований підтримкою Трампа, ніж протистоянням Гарріс.

Раніше аналіз прогнозу виборів показав, що Камала Гарріс має 55-відсотковий шанс перемогти колишнього президента Дональда Трампа. Однак, республіканці перемагають на виборах до Конгресу.