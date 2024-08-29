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Республіканці стурбовані, що Трамп не може влаштувати “ефективні атаки” на Гарріс

Стратеги та донори сумніваються, що республіканець зможе повернути імпульс, втрачений через Камалу Гарріс.

Республіканці стурбовані, що Трамп не може влаштувати “ефективні атаки” на Гарріс
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Дональд Трамп стикається з сумнівами з боку республіканців, включно зі стратегами і донорами, щодо його стратегії з переобрання на посаду президента США у листопаді. Вони стурбовані тим, що він не зможе повернути імпульс, втрачений через Камалу Гарріс останніми тижнями, пише The Financial Times.

FT зазначає, що республіканці не панікують з приводу шансів Трампа, але стурбовані його нездатністю організувати ефективні атаки на віцепрезидентку та його підтримкою маргінальних політиків, таких як Роберт Ф. Кеннеді-молодший та Тулсі Габбард.

“Якщо він продовжить йти цим шляхом, він програє. Єдиний спосіб залучити тих виборців, які йдуть до Гарріс ...це змінити стратегію”, ‒ заявив виданню Ерік Левін, нью-йоркський юрист у справах про банкрутство та відомий донор Республіканської партії.

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Занепокоєння серед союзників відображає значну зміну проти липня, коли Трамп мав значну перевагу в опитуваннях над президентом Джо Байденом і ледве врятувався від замаху на вбивство. Його прихильники були переконані у перемозі Трампа на голосуванні в листопаді.

Однак Гарріс мобілізувала базу своєї Демократичної партії після заміни Байдена, випередила Трампа в опитуваннях і виграла від різкого збільшення пожертвувань.

  • Раніше Трамп та Гарріс досягли домовленості про вимкнені мікрофони на дебатах 10 вересня. Дебати відбуватимуться стоячи, кандидати не можуть приносити нотатки чи “шпаргалки”. 
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