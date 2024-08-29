Республіканці стурбовані, що Трамп не може влаштувати “ефективні атаки” на Гарріс

Дональд Трамп стикається з сумнівами з боку республіканців, включно зі стратегами і донорами, щодо його стратегії з переобрання на посаду президента США у листопаді. Вони стурбовані тим, що він не зможе повернути імпульс, втрачений через Камалу Гарріс останніми тижнями, пише The Financial Times.

FT зазначає, що республіканці не панікують з приводу шансів Трампа, але стурбовані його нездатністю організувати ефективні атаки на віцепрезидентку та його підтримкою маргінальних політиків, таких як Роберт Ф. Кеннеді-молодший та Тулсі Габбард.

“Якщо він продовжить йти цим шляхом, він програє. Єдиний спосіб залучити тих виборців, які йдуть до Гарріс ...це змінити стратегію”, ‒ заявив виданню Ерік Левін, нью-йоркський юрист у справах про банкрутство та відомий донор Республіканської партії.

Занепокоєння серед союзників відображає значну зміну проти липня, коли Трамп мав значну перевагу в опитуваннях над президентом Джо Байденом і ледве врятувався від замаху на вбивство. Його прихильники були переконані у перемозі Трампа на голосуванні в листопаді.

Однак Гарріс мобілізувала базу своєї Демократичної партії після заміни Байдена, випередила Трампа в опитуваннях і виграла від різкого збільшення пожертвувань.