Навіщо приїздив Нарендра Моді

23 серпня відбувся перший візит індійського прем’єра Моді до Києва . Це була важлива подія з огляду на декілька причин. У першу чергу, це можливість поговорити про посилення двосторонньої співпраці в сфері медицини, освіти та культури. про що урядовці підписали відповідні документи. По-друге, обговорити те, як Індія бачить російське вторгнення в Україну та яким чином може допомогти в досягненні миру. Індія взяла участь в Міжнародному саміті миру в Швейцарії в червні 2024 року, однак не підписала фінальне комюніке. І по-третє, це шанс на встановлення системної співпраці, якої фактично не було від початку 1990-х років. Тут варто зазначити, що послом України в Індії з літа 2023 року є Олександр Поліщук, генерал-майор запасу, який працював в РНБО і Міністерстві оборони. Враховуючи той факт, що посла не було рік (з 2022 по 2023-й), то можна сказати, що з призначенням Поліщука робота з налагодження співробітництва між країнами активізувалася.

Фото: EPA/UPG Державні прапори України та Індії на будівлі Верховної Ради під час офіційного візиту прем’єр-міністра Індії Моді в Київ, 23 серпня 2024 р.

Вплив Індії в світі зростає, тому Україні необхідно працювати над тим, щоб краще розуміти національні інтереси Нью-Делі та де можна знайти спільні точки дотику.

Нейтральна зовнішня політика Індії

Спроби Нарендри Моді бути посередником на переговорах між Росією та Україною варто розглядати як частину нейтральної зовнішньої політики. Причому, подібне балансування між світовими гравцями є притаманним для Індії ще з часів проголошення незалежності від Великої Британії у 1950 році. Тому не варто дивуватися сучасній позиції Нью-Делі щодо російсько-української війни: орієнтація на якийсь один центр сили ніколи не входила в національні інтереси Індії. Навіть індійська орієнтація на Москву під час «холодної війни» була продиктована прагненням заручитися підтримкою Радянського Союзу в боротьбі проти країн, які мали територіальні претензії до Індії – Пакистану та Китаю.

Разом з тим, попри нинішній діалог із Заходом, Індія зберігає тісні економічні відносини з Російською Федерацією: традиційно купує російську зброю, а після запровадження санкцій у 2022-023 роках стала одним з найбільших покупців російської нафти. Так, у 2023-2024 роках Індія імпортувала з РФ сирої нафти на суму 61,4 мільярди доларів.

У Моді немає якогось окремого мирного плану, який можна було б запропонувати для завершення російсько-української війни.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський вітає прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді під час зустрічі в Києві, 23 серпня 2024 р.

Аналітики Фонду спостережних досліджень прямо перед візитом Моді до Києва наголосили, що Індія може грати певну роль в мирному врегулюванні, особливо в аспекті відновлення. Фонд є головним організатором Діалогу Райсіна – щорічного безпекового форуму в Індії, в якому беруть участь світові лідери, дипломати та військові.

Заступниця головного редактора видання Український тиждень, афілійована експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ольга Ворожбит у своєму аналізі українсько-індійських відносин відзначила те, що після лютого 2022 року Індія надавала Україні гуманітарну, але не військову допомогу.

Індія прагне наростити економічну присутність у Східній Європи

Повернемося до візиту Моді до Києва. Він відбувся майже через півтора місяці після того, як прем’єр Індії був у Москві, де домовлявся з Путіним про те, щоб індійців більше не вербували на службу в російську армію. Наразі відомо про 8-ох жителів Індії, які воювали на боці російської армії та загинули. Після загибелі двох індійців Нью-Делі зажадав припинити подальшу вербовку громадян Індії російською армією.

Фото: theguardian.com Громадянин Індії Мохаммад Асфан (на фото), який загинув на передовій під час бойових бій на стороні РФ і за словами брата «поняття не мав, що його відправляють у зону бойових дій».

Після цього Володимир Зеленський зробив заяву, де сказав про те, що Моді дотримується подвійних стандартів, торгуючи з Росією та зустрічаючись з російським диктатором у день, коли РФ обстріляла Охматдит. Тому не дивно, що коли Нарендра Моді прибув до Києва, то вшанував пам’ять про загиблих українських дітей біля місця мультимедійного мартирологу «Діти».

Також Моді та Зеленський підписали чотири документи щодо співпраці в аграрному секторі, культурі, медицині та гуманітарній сфері. Вибір напрямів є невипадковим, адже Індія є одним зі світових лідерів з виробництва ліків і вакцин, Україна є одним з ключових гравців продовольчої безпеки, а культурна дипломатія сприятиме кращому розумінню історії та культури нашої держави і навпаки.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді беруть участь у церемонії підписання документів під час зустрічі в Києві, 23 серпня 2024 р.

Візит Моді до Києва відбувся після того, як він відвідав Варшаву. Польща зацікавлена у співпраці з Індією в IT-сфері та сільському господарстві. У випадку з Україною та Польщею Індія прагне наростити свою економічну присутність у Східній Європи, куди свого часу хотів зайти Китай з проєктом «Один пояс – один шлях». але не вийшло.

Отже, своїм візитом до Києва Нарендра Моді показав прагнення до більшої співпраці з Україною. Це потрібно врахувати під час реалізації нашої зовнішньої політики, адже Індія стає однією з держав, що визначатимуть майбутній світопорядок.

Вже після завершення візиту Моді Президент України Володимир Зеленський повідомив представникам індійських ЗМІ, що запропонував прем'єр-міністру Індії провести другий Саміт миру в його країні. Водночас для цього необхідно, аби Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії. Моді поки не відповів на пропозицію.