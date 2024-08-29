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ЗМІ: Британські фінансисти вболівають за перемогу Трампа на виборах

Республіканця вважають більш прихильним до бізнесу президентом.

ЗМІ: Британські фінансисти вболівають за перемогу Трампа на виборах
Лондон-Сіті
Фото: Вікіпедія

Видання Politico опитало представників великих британських компаній та фінансових установ щодо їхніх очікувань від виборів президента США. Як виявилося, у Лондон-Сіті майбутнім господарем Білого дому хотіли б бачити Дональда Трампа.

Британський бізнес розуміє ризики такого сценарію, зокрема неочевидні дії Трампа щодо війни в Україні, які можуть похитнути стабільність ринків.

Проте республіканця вважають очевидно прихильним до великого фінансового лобі політиком. Його адміністрація охоче залучатиме закордонний капітал, а для Сполученого Королівства, яке втратило ринки ЄС після Брекзиту, це прекрасна нагода для економічного зростання. 

Що ж до Камали Гарріс, то її політика, ймовірно, передбачає обмеження щодо великого бізнесу, які спрямовані на зниження цін і підвищення податків для тих, хто отримує значні прибутки. Але загалом для фінансистів демократка є непередбачуваною та незрозумілою кандидаткою, про дії якої на посаді номер один важко робити точні прогнози.   

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