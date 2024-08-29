Військові знайшли тіло ізраїльського солдата, викраденого 7 жовтня

Ізраїльські військові заявили, що тіло солдата, викраденого бойовиками 7 жовтня, було врятовано та доставлено до Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters.
“Військові заявили, що рятувальна операція тривала вночі, і що його ім'я не буде оприлюднено на прохання його сім'ї”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що загиблого солдата тримали в заручниках у Смузі Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив солдат, які брали участь в операції, і сказав, що продовжуватиме докладати всіх зусиль, щоб повернути до Ізраїлю всіх "заручників і тіл, що залишилися".
Вважається, що близько третини з 108 заручників, яких утримує ХАМАС, загинули, а доля інших невідома. Армія не підтвердила, скільки живих чи загиблих заручників.
- ЦАХАЛ провів успішну операцію зі звільнення заручника з полону ХАМАС.