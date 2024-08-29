Військові знайшли тіло ізраїльського солдата, викраденого 7 жовтня

Ім'я загиблого не буде оприлюднено на прохання його сім'ї.

Ізраїльські військові заявили, що тіло солдата, викраденого бойовиками 7 жовтня, було врятовано та доставлено до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

“Військові заявили, що рятувальна операція тривала вночі, і що його ім'я не буде оприлюднено на прохання його сім'ї”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що загиблого солдата тримали в заручниках у Смузі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив солдат, які брали участь в операції, і сказав, що продовжуватиме докладати всіх зусиль, щоб повернути до Ізраїлю всіх "заручників і тіл, що залишилися".

Вважається, що близько третини з 108 заручників, яких утримує ХАМАС, загинули, а доля інших невідома. Армія не підтвердила, скільки живих чи загиблих заручників.