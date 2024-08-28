У ЦАХАЛ створили посаду координатора щодо гуманітарної допомоги у Смузі Гази

В Армії оборони Ізраїлю створили посаду координатора щодо гуманітарної діяльності у Смузі Гази.
Про це пише видання The Times of Israel.
Полковник Елад Горен стане першим “главою гуманітарно-цивільних зусиль у Смузі Гази” і отримає звання бригадного генерала, повідомили в ЦАХАЛі.
Координатор займатиметься “інтеграцією та реалізацією гуманітарних зусиль у Смузі Гази та координацією з міжнародною спільнотою у спосіб, що дозволить реалізувати гуманітарні зусилля, одночасно відстоюючи інтереси безпеки Держави Ізраїль”.
- У липні декілька офіційних осіб США підтвердили, що пірс, побудований біля узбережжя Смуги Гази, зведений для отримання гуманітарної допомоги, знесуть назавжди.
- На переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази, які відбулися в Каїрі у неділю, не було досягнуто жодної згоди. Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками, повідомили джерела в єгипетських службах безпеки.
- Однак високопоставлений чиновник США назвав переговори “конструктивними”, заявивши, що вони велися у напрямку досягнення “остаточної та здійсненної угоди”.
- Процес продовжиться найближчими днями.