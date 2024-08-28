Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

У ЦАХАЛ створили посаду координатора щодо гуманітарної допомоги у Смузі Гази

Координатор займатиметься “інтеграцією та реалізацією гуманітарних зусиль у Смузі Гази".

У ЦАХАЛ створили посаду координатора щодо гуманітарної допомоги у Смузі Гази
Фото: timesofisrael.com

В Армії оборони Ізраїлю створили посаду координатора щодо гуманітарної діяльності у Смузі Гази.

Про це пише видання The Times of Israel.

Полковник Елад Горен стане першим “главою гуманітарно-цивільних зусиль у Смузі Гази” і отримає звання бригадного генерала, повідомили в ЦАХАЛі.

Координатор займатиметься “інтеграцією та реалізацією гуманітарних зусиль у Смузі Гази та координацією з міжнародною спільнотою у спосіб, що дозволить реалізувати гуманітарні зусилля, одночасно відстоюючи інтереси безпеки Держави Ізраїль”.

Підписуйтесь на наш Google News

  • У липні декілька офіційних осіб США підтвердили, що пірс, побудований біля узбережжя Смуги Гази, зведений для отримання гуманітарної допомоги, знесуть назавжди.
  • На переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази, які відбулися в Каїрі у неділю, не було досягнуто жодної згоди. Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками, повідомили джерела в єгипетських службах безпеки.
  • Однак високопоставлений чиновник США назвав переговори “конструктивними”, заявивши, що вони велися у напрямку досягнення “остаточної та здійсненної угоди”.
  • Процес продовжиться найближчими днями.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies