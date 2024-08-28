У ЦАХАЛ створили посаду координатора щодо гуманітарної допомоги у Смузі Гази

Координатор займатиметься “інтеграцією та реалізацією гуманітарних зусиль у Смузі Гази".

В Армії оборони Ізраїлю створили посаду координатора щодо гуманітарної діяльності у Смузі Гази.

Про це пише видання The Times of Israel.

Полковник Елад Горен стане першим “главою гуманітарно-цивільних зусиль у Смузі Гази” і отримає звання бригадного генерала, повідомили в ЦАХАЛі.

Координатор займатиметься “інтеграцією та реалізацією гуманітарних зусиль у Смузі Гази та координацією з міжнародною спільнотою у спосіб, що дозволить реалізувати гуманітарні зусилля, одночасно відстоюючи інтереси безпеки Держави Ізраїль”.