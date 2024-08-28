У Німеччині поліція застрелила чоловіка, який погрожував сусідам ножами

У німецькому місті Мерс поліція застрелила 26-річного чоловіка після того, як він погрожував сусідам ножами, повідомляє DW.
Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.
У місцевій прокуратурі повідомили, що поліцейські вирушили на місце інциденту у житловий квартал.
Чоловік напав на охоронців порядку. Унаслідок поліцейські вистрілили у зловмисника, смертельно поранивши його.
Мотиви нападника залишаються незрозумілими, заявив прокурор, який веде справу.
Інцидент стався через кілька днів після того, як три людини були вбиті на фестивалі в місті Золінген, яке розташоване в Північній Рейні-Вестфалії ‒ тій же федеральній землі, де є місто Мерс. На них напав сирієць з ножем.
- Як повідомив міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройл, у регіоні кількість нападів із застосуванням ножів зросла більше ніж на 22% проти попереднього року.
- Майже всі підозрювані були молодші ніж 21 рік (34,4%) і 86,7% ‒ це чоловіки.
- Після нападу у Золінгені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає посилити законодавство про носіння ножів.