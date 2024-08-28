У Німеччині поліція застрелила чоловіка, який погрожував сусідам ножами

Інцидент стався у землі Північна Рейн-Вестфалія, де кілька днів тому на фестивалі вбили три людини.

У німецькому місті Мерс поліція застрелила 26-річного чоловіка після того, як він погрожував сусідам ножами, повідомляє DW.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

У місцевій прокуратурі повідомили, що поліцейські вирушили на місце інциденту у житловий квартал.

Чоловік напав на охоронців порядку. Унаслідок поліцейські вистрілили у зловмисника, смертельно поранивши його.

Мотиви нападника залишаються незрозумілими, заявив прокурор, який веде справу.

Інцидент стався через кілька днів після того, як три людини були вбиті на фестивалі в місті Золінген, яке розташоване в Північній Рейні-Вестфалії ‒ тій же федеральній землі, де є місто Мерс. На них напав сирієць з ножем.