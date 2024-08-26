ЗМІ: у Німеччині на авіабазі НАТО росіяни могли вчинити диверсію

Авіабазі НАТО у Німеччині (місто Ґайленкірхен) могла загрожувати диверсія з боку Росії, передає Morgenpost.

Про підвищений рівень бойової готовності стало відомо минулого тижня.

Запобіжний захід ввели після того, як розвідка США попередила союзників про можливу атаку дронів на авіабазу. Після того, як загроза минула, заходи безпеки знову знизили.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого тижня, як і на авіабазі, нічого не повідомляли про загрозу.