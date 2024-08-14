У Німеччині військову базу закрили через ймовірну диверсію

Німецьку військову базу Кельн-Ван заблокували після можливого акту диверсії на системи водопостачання.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.
На базі біля аеропорту Кельн-Бонн працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних осіб. Там також базується флот військових літаків, які канцлер Олаф Шольц використовує для міжнародних подорожей.
За даними журналу Der Spiegel, поліція оточила значну територію бази, заборонила виходити з казарм і вхід у них. Також співробітникам не можна пити воду з-під крана через ймовірність забруднення.
Окрім того, виявлено пошкодження огорожі на території.
Правоохоронці, військова поліція та військова розвідка розслідують ймовірний злочин.
“У нас є причини вжити таких заходів, і ми серйозно ставимося до справи”, ‒ цитує Reuters речника територіального командування в Берліні.
Раніше у НАТО попереджали про кампанію ворожих дій, організовану Москвою, включно з актами саботажу та кібератаками. Однак наразі інформації про те, хто міг отримати незаконний доступ до бази в Кельні, немає.
У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавні атаки стали результатом зростання активності російської розвідки.
- Декілька країн, зокрема Польща, Німеччина, Великобританія та Чехія, повідомили про інциденти протягом останніх місяців.
- У квітні у Польщі засудили росіянина, якби збирав для РФ інформацію про військові частини. Він налагодив контакти з чинними і солдатами у відставці.