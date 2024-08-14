Глава МЗС Молдови відреагував на пропозицію Додона ввести в країні "закон про іноагентів"

Міністр нагадав, що ухвалений у Грузії закон, після якого процес приєднання країни до Євросоюзу припинили, натхненний у свою чергу російським «законом про іноагентів».

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой прокоментував пропозицію екс-президента та лідера Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона ввести в країні «закон про іноагентів» за прикладом того, який ухвалили в Грузії.

Про це глава молдовського МЗС написав у фейсбуці.

Він заявив, що спочатку прийняв заяву Додона за жарт, підкресливши, що "людина, яка дбає про свою країну, не могла сказати такого".

"Коли молдавський політичний лідер заявляє про плани саботувати європейський курс країни, підірвати демократію, це викликає тривогу", – написав Попшой.

Міністр нагадав, що ухвалений у Грузії закон, після якого процес приєднання країни до Євросоюзу припинили, натхненний у свою чергу російським "законом про іноагентів".

"Для Додона діаспора – це паралельний електорат, а Європа, яка допомагає Молдові мільйонами євро, є іноземним агентом", – обурився міністр.

Він також звинуватив Додона у намірі ізолювати Молдову від світової спільноти.

"Дехто хоче, щоб наша країна знову опинилася в ізоляції, без підтримки, у повному васалітеті. Ми з цим не змиримося. Наша країна з великими труднощами виборола шанс стати частиною великої європейської сім'ї. Громадяни країни хочуть процвітання та мирного майбутнього в Європейському союзі, і жодні іноземні агенти не зможуть перешкодити законному бажанню більшості народу", – резюмував Попшой.

Декілька днів тому Додон заявив, що Молдова потребує «закону про іноагентів» за прикладом того, який ухвалили в Грузії і через який процес приєднання країни до Євросоюзу припинили.

Додон заявив, що закон необхідний для того, щоб перевіряти «чим у Молдові займаються неурядові організації, які стають окремою гілкою влади в нашій країні та мають навіть більшу силу, ніж ЗМІ та політики».