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У Туреччині поліція затримала 18-річного хлопця, який поранив п'ятьох осіб і транслював напад у соцмережах

Двоє травмованих у критичному стані.

У Туреччині поліція затримала 18-річного хлопця, який поранив п'ятьох осіб і транслював напад у соцмережах
Фото: Turkish Interior Ministry

У Туреччині поліція затримала 18-річного хлопця, який напав з ножем на відвідувачів кафе у місті Ескішехір, пише BBC.

Підлітка затримали після того, як він зняв на відео, як завдає ножових поранень п'ятьом людям, які відпочивали у чайному саді після молитви у мечеті.

Нападник транслював напад у соціальних мережах за допомогою камери, закріпленої у нього на грудях.

Місто розташоване у 225 км на захід від столиці Анкари.

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За даними державних ЗМІ, усіх п'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у критичному стані.

Підліток мав зі собою два ножі та невелику сокиру, він був одягнений у жилет із зображенням чорного сонця, який асоціюється з неонацистами та камуфляжні штани, а також мав шолом та балаклаву.

  • У липні у польській столиці Варшаві в одному з міських парків чоловік напав з ножем на двох дітей, які виявилися українцями. Постраждалих 15-річних хлопців госпіталізували.
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