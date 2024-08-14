У Туреччині поліція затримала 18-річного хлопця, який поранив п'ятьох осіб і транслював напад у соцмережах

У Туреччині поліція затримала 18-річного хлопця, який напав з ножем на відвідувачів кафе у місті Ескішехір, пише BBC.

Підлітка затримали після того, як він зняв на відео, як завдає ножових поранень п'ятьом людям, які відпочивали у чайному саді після молитви у мечеті.

Нападник транслював напад у соціальних мережах за допомогою камери, закріпленої у нього на грудях.

Місто розташоване у 225 км на захід від столиці Анкари.

За даними державних ЗМІ, усіх п'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у критичному стані.

Підліток мав зі собою два ножі та невелику сокиру, він був одягнений у жилет із зображенням чорного сонця, який асоціюється з неонацистами та камуфляжні штани, а також мав шолом та балаклаву.