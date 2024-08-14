Пожежі біля Афін послабилася, але Греція досі у режимі небезпеки

Найсильніша лісова пожежа в Греції року послабилася на околицях столиці Афін, пише Reuters.

Слабкий вітер призупинив розвиток руйнівної пожежі, яка забрала життя однієї людини та “підпалила автомобілі, будівлі, поля та ліси”.

З вогнем боролися сотні пожежників за підтримки 10 літаків з водяними бомбами.

“Ситуація покращилася, але є випадкові пожежі. Наразі у нас немає нових фронтів, лише деякі повторні розпалювання, але ми залишаємось у стані підвищеної готовності”, ‒ заявив представник пожежної бригади.

Уряд оголосив про компенсацію та заходи допомоги жертвам займання, яка, за даними Національної обсерваторії Греції, пошкодила близько 10 000 гектарів землі.

Пожежа в понеділок охопила передмістя грецької столиці ‒ місто Врілісія, приблизно за 14 км від центру Афін, де, за інформацією свідків, на місцевому підприємстві знайшли мертвою 64-річну жінку.

Причина лісової пожежі поки не встановлена.

З огляду на те, що сильний вітер знову посилиться, Греція залишатиметься в режимі високого рівня пожежної готовності до четверга, а температура прогнозується до 40 градусів за Цельсієм.