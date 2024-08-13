Reuters: угода про припинення вогню в Газі стримає Іран від атаки на Ізраїль

Переговори мають розпочатися цього тижня у Єгипті або Катарі.

Лише угода про припинення вогню в Смузі Гази утримає Іран від атаки по Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, передає Reuters із посиланням на іранських високопосадовців.

Іран пообіцяв дати сувору відповідь на вбивство Ганії у Тегерані. Ізраїль при цьому не підтвердив і не спростував своєї причетності до цього вбивства, а тим часом ВМС США направили військові кораблі та підводний човен на Близький Схід для зміцнення оборони Ізраїлю.

Джерела видання повідомили, що Іран разом із союзниками, як-от "Хезболлою", розпочнуть пряму атаку, якщо переговори в Газі проваляться або Тегеран вважатиме, що Ізраїль затягує перемовини.

Посол США у Туреччині підтвердив, що Вашингтон просив союзників допомогти переконати Іран знизити напруженість. Переговори про припинення вогню в Смузі Гази мають розпочатися у четвер, 15 серпня, у Єгипті або Катарі.

Іран, як повідомили два джерела Reuters, розглядає можливість відправлення свого представника на переговори щодо припинення вогню. Однак вони заявили, що представник не буде присутній на зустрічах безпосередньо, а братиме участь у закулісних обговореннях "для підтримки дипломатичного зв'язку" зі Сполученими Штатами, доки тривають переговори.

Джерела, близькі до ліванської "Хезболли", заявили, що Тегеран дасть переговорам шанс, але не відмовиться від своїх намірів вжити заходів у відповідь по Ізраїлю.

За словами одного з джерел Reuters, припинення вогню в Газі надасть Ірану прикриття для менш масштабної "символічної" відповіді.