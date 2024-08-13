ФБР розслідує заяву Трампа про злам електронних листів його виборчої кампанії

Компанія Microsoft перед цим повідомила республіканців, що Іран зламав один із її вебсайтів.

Федеральне бюро розслідувань розслідує заяви республіканської президентської кампанії Дональда Трампа про те, що їхні внутрішні комунікації “зламав” Іран, пише DW.

ФБР опублікувало коротку заяву, в якій зазначено: “Ми можемо підтвердити, що ФБР розслідує цю справу”.

Тегеран заперечує злом кампанії колишнього президента.

Що відомо про хакерський інцидент

Відповідно до заяви Трампа у суботу, Microsoft повідомила його передвиборчу кампанію про те, що Іран зламав один із її вебсайтів, додавши, що “хакери змогли отримати лише загальнодоступну інформацію”.

Кампанія не надала конкретних доказів причетності іранців.

Це сталося після звіту Microsoft у п’ятницю, в якому детально описуються спроби іноземних агентів втрутитися в президентську кампанію в США 2024 року.

У ньому, зокрема, згадувалося, що підрозділ іранської військової розвідки в червні надіслав “фішинговий електронний лист високопоставленому чиновнику президентської кампанії зі зламаного облікового запису електронної пошти колишнього старшого радника”.

Корпорація Microsoft не надала жодних подробиць щодо тих, хто став ціллю “фішингу”.