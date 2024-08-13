Китай звільняє рибалок, яких затримали у липні під час роботи на тайванських човнах

Китай звільняє рибалок, яких затримали на початку липня під час роботи на тайванських човнах, пише Bloomberg.

Видання зазначає ‒ це свідчить про це, що “обидві сторони можуть вирішити деякі свої невеликі проблеми, незважаючи на фундаментальні розбіжності у відносинах Китаю та Тайваню”.

Очікується, що один тайванський і три індонезійські члени екіпажу човна піднімуться на судно з Китаю, яке потім пересадить екіпаж на інший човен, що прямує назад до Тайваню.

Передачу також підтвердила берегова охорона Китаю, яка повідомила, що один член екіпажу залишається під слідством.

Екіпаж затримали на початку липня, коли вперше за 17 років Китай зупинив тайванське судно за риболовлю не в сезон.

Минулого тижня Китай звільнив рибалку, якого утримували понад чотири місяці через інший інцидент.