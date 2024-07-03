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Китай перехопив тайванський рибальський човен

Берегова охорона КНР заявила, що човен підозрювали в незаконному вилові риби.

Китай перехопив тайванський рибальський човен
Фото: EPA/UPG

Тайвань закликав Пекін звільнити рибальський човен, захоплений біля островів Кінмен поруч з узбережжям Китаю.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Берегова охорона Китаю заявила, що човен підозрювали в незаконному вилові риби та конфіскували.

Острови Кінмень розташовані за 5 кілометрів від материкової частини Китаю, але ними керує Тайбей.

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Берегова охорона Тайваню повідомила, що вчора зранку отримала повідомлення від власника рибальського судна про те, що два судна китайської берегової охорони перехопили його.

“Ми передали китайському кораблю берегової охорони вимогу негайно звільнити наше рибальське судно. Китайська сторона також передала нам повідомлення з проханням не втручатися. Щоб уникнути ескалації конфлікту, ми вирішили припинити переслідування”, – повідомили у береговій охороні.

На човні перебуває два тайванці та три індонезійці.

Судно працювало в період заборони на риболовлю в Китаї, яка триває з 1 травня по 15 серпня.

  • В останні роки Китай посилив тиск на Тайвань і посилив патрулювання навколо островів Кінмень. 
  • Пекін провів військові навчання навколо острова в травні, через кілька днів після інавгурації президента Тайваню Лай Цінде, якого КНР називає “сепаратистом”.
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