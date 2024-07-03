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Китай та Росія розробляють свою версію "Шахеда"

Піднебесна близька до перетину червоної лінії щодо надання летальної зброї Кремлю.

Китай та Росія розробляють свою версію "Шахеда"
Безпілотник 'Шахед'
Фото: Суспільне/Нікіта Галка

Агенція Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських чиновників повідомляє про розробку Китаєм та Росією власної версії ударного безпілотника "Шахед", яким РФ постійно атакує Україну.

Домовленість про створення копії іранського "камікадзе-дрона" була досягнута у 2023 році, а вже цьогоріч до Росії може бути надіслано тестові зразки. БПЛА назвали "Соняшником" - Sunflower 200.

На Заході розробку дрона сприймають як ймовірне наближення Пекіна до червоної лінії, визначеної Європою та США: Китай не повинен надавати Росії летальну зброю. У самій же Піднебесній розглядають варіант формального дотримання цього обмеження шляхом надсилання до РФ заготовок, з яких там можуть сконструювати безпілотники. 

Наразі застосування будь-яких китайських чи російських аналогів "Шахеда" в Україні західними експертами не зафіксовано. 

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