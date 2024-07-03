У військкоматі чоловік порізав руки в туалеті, щоб не служити, - Закарпатський ОТЦК та СП

У військкоматі чоловік порізав руки в туалеті, щоб не служити,

Громадянин Пилип Лунін під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП.

“Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік на даний момент перебуває в лікарні.

У військкоматі наголосили, що Пилип Лунін в 2017 році був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час.

Таким чином, він підлягає призову по мобілізації.