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Сухопутні війська відкрили "гарячу лінію" для скарг на протиправні дії працівників ТЦК

Окремі контактні номери діють також і в областях.

Сухопутні війська відкрили "гарячу лінію" для скарг на протиправні дії працівників ТЦК
Черги у військкомат у Чернівцях
Фото: Суспільне Буковина

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про роботу "гарячої лінії" для оперативного реагування на всі протиправні дії представників військкоматів.

За інформацією пресслужби Сухопутних військ, скарги і консультації приймають за номером телефону 0 800 301 937.

Командувач Сухопутних військ також розпорядився, аби окремі контактні номери запрацювали і в областях. У кожному обласному ТЦК надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їхніх сімей, зокрема, з питань соціальної підтримки.

Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП
Контактні номери ОТЦК та СП

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