Сухопутні війська відкрили "гарячу лінію" для скарг на протиправні дії працівників ТЦК

Окремі контактні номери діють також і в областях.

Черги у військкомат у Чернівцях

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про роботу "гарячої лінії" для оперативного реагування на всі протиправні дії представників військкоматів.

За інформацією пресслужби Сухопутних військ, скарги і консультації приймають за номером телефону 0 800 301 937.

Командувач Сухопутних військ також розпорядився, аби окремі контактні номери запрацювали і в областях. У кожному обласному ТЦК надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їхніх сімей, зокрема, з питань соціальної підтримки.

Контактні номери ОТЦК та СП

Контактні номери ОТЦК та СП

Контактні номери ОТЦК та СП