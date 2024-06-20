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Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58, – Генштаб

Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках.

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58, – Генштаб
війна з Росією
Фото: Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58. На цей час половина із них тривають майже вздовж всієї лінії фронту, повідомляє СтратКом ЗСУ про оперативну ситуацію станом на 13:00. 

Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках. В районі села Тихе неподалік Вовчанська відбито одну ворожу атаку.

На Куп’янському напрямку на цей час тривають сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного. Дві штурмові дії ворога вже відбито. 

На Лиманському напрямку наші захисники жорстко зупинили ворога в районі Невського. Біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати. 

На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля неподалік Калинівки та Часового Яру. Сім спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі. Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 19 разів намагалися покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. 11 ворожих атак українські воїни успішно відбили, вісім — ще тривають. Найбільш активний ворог біля Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже вісім наступальних дій російських військ. Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще продовжуються. 

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